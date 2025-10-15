ألمانيا: الإعدامات في غزة تشكل أعمال إرهاب ضد السكان

إعدامات ميدانية في غزة (فرانس برس)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء إن عمليات الإعدام التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة خلال اشتباكات مع عشائر في غزة تشكل أعمال إرهاب ضد السكان.

وأضاف أن ألمانيا ترى أن هناك حاجة مستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وكانت قد انتشرت مشاهد لمقاتلين من حماس نفذوا عمليات إعدام علنية بحق فلسطينيين في غزة يوم الاثنين الماضي، في حين أكد مصدر أمني في الحركة “أنهم تعاملوا وفقاً لقواعد الاشتباكات مع مطلوبين رفضوا تسليم أنفسهم”، وفق رويترز.

فيما أشار مسؤول أمني من القطاع إلى أنه “منذ وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي، قتلت قوات تابعة لحماس 32 من أفراد عصابة تابعة لعائلة في مدينة غزة. كما قتل 6 من أعضاء الحركة في الاشتباكات، حسب رويترز.