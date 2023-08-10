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أمريكا تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2023 3:24 مساءً
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة وأربعة آخرين مقربين منه وقالت إن “التصرفات الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية (الخميس 10-8-2023) إن العقوبات شملت أيضا أفرادا من عائلة سلامة ومقربين منه.

وأضاف بيان الوزارة “أساء سلامة استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا”.

وفرضت الخزانة الأميركية قيوداً على إجراء التحويلات المالية على كل من رياض ورجا وندي سلامة وماريان حويك وأنا كازاكوفا.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على سلامة في قرار منفصل أعلنته اليوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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