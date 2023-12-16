أمريكا توبخ "إسرائيل" لشنّها أكثر من 30 هجوماً على الجيش اللبناني!

كشفت شبكة “سي أن أن” الأميركية أنّ الولايات المتحدة وجهت توبيخاً إلى “إسرائيل” بسبب شنّها أكثر من 30 هجوماً على الجيش اللبناني في جنوبي لبنان، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يأتي وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم، بصورة متكررة، الجيش اللبناني خلال الشهرين الماضيين، قائلةً إنّ ذلك “أثار قلق إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن”، مؤكّدةً أنّ كبار المسؤولين الأميركيين وجّهوا أيضاً “توبيخاتٍ حادة” إلى القيادة الإسرائيلية.

ونقلت “سي أن أن”، عن مسؤولين أميركيين، ومصدر أمني إقليمي، أنّ “الجيش” الإسرائيلي قصف مواقع الجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب تصريح مسؤول أميركي رفيع المستوى لشبكة (سي.إن.إن)، فإن واشنطن تعتقد أن بعضا من هذه الهجمات “عرضية” وكانت موجهة ضد حزب الله.

لكن المسؤول الأميركي قال إن الهدف من شن هجمات أخرى كان “أقل وضوحا”، وأضاف: “ربما لا يمارس المزيد من الجنود الإسرائيليين الصغار ضبط النفس بشكل كاف”.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ذكرت الخميس أن وزير الدفاع لويد أوستن دعا خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الهدوء على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.