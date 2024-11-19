أمطارٌ غزيرة تُحول أوتوستراد البترون إلى بحيرة

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح اليوم، بتحويل المسلك الشرقي لأوتوستراد البترون إلى بحيرة من المياه، ما أدى إلى غرق العديد من السيارات، وخلق زحمة سير خانقة في المنطقة.

وفي السياق، طلبت غرفة التحكم المروري، من السائقين “توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تجمع مياه الامطار على اوتوستراد البترون المسلك الشرقي، تفاديًا للانزلاقات وللصدامات المرورية”.

وكانت قد توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يستمر الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع ظهور ضباب كثيف على المرتفعات.

ورغم عدم التعديل الكبير في درجات الحرارة على السواحل وفوق الجبال، فإنها ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية.

كما ستتساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة في بعض الأحيان، يصاحبها برق ورعد وتساقط لحبات البرد، بينما ستهطل الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق. وأشار التقرير إلى أن شدة الأمطار ستخف، مع احتمال حدوث انفراجات في السماء.