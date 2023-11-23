أمطار رعدية غزيرة ابتداءً من الأحد

يسيطر طقس مستقر كليًا على لبنان مع ارتفاع في درجات الحرارة، لغاية السبت. ويبدأ منخفض جويّ ممطر، الأحد ليستمر لغاية، صباح الثلاثاء.

ويحمل المنخفض أمطارًا رعدية تصبح غزيرة جدًا، بين ليل الأحد وفجر الإثنين. وفي تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الخميس:

١- الحرارة: بين ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ متر

٢- الجوّ: الجو مشمس

٣- الرياح: شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜

٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

الجمعة:

طقس مستقر، فيما الجو يكون مشمس والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٩ بقاعًأ وبين ٩ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

السبت:

طقس مستقر، فيما الجو يكون غائم بسحب عالية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلًا تتحول شمالية غربية ضعيفة إجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.