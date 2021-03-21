أمطار طوفانية وثلوج… إليكم تفاصيل الطقس

نشر الاب إيلي خنيصر تقريره حول الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة، وجاء فيه:

يغطي المنخفض السوداني شمال افريقيا والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال الأيام المقبلة الأمر الذي سيساهم بتدفّق الرياح المدارية نحو لبنان وفلسطين فترتفع درجات الحرارة لتلامس 28 ساحلاً و 25 بقاعاً بين الإثنين والثلاثاء، وسوف ينتج عن الرياح الحارة فور وصول المنخفض البارد والرطب ما يلي:

– عواصف رعدية وصواعق كثيفة بنسبة 90%

– ارتفاع بنسبة الرطوبة لتصل الى 96%

– تشكل حبات البرد التي ستضرب الساحل والجبل والبقاع

– اشتداد بسرعة الرياح بين الثلاثاء والأربعاء لتلامس

في بعض المناطق الساحلية والجبلية 100-110 كم في الساعة.

– تغطية شاملة لل JET STREAM للبنان وفلسطين وساحل سوريا

يقترب المنخفض الجوي من لبنان بعد ظهر الاثنين وتتساقط امطار موحلة مع ارتفاع بالحرارة بسبب الرياح الجنوبية، ومع انقلاب وجهتها الى غربية باردة مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء بسبب الكتل القطبية التي ستضرب جنوب تركيا وقبرص، ستنخفض درجات الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية في لبنان ويتحول الطقس الى ممطر، وسوف يرتقي المنخفض الى عاصفة من الدرجة الثانية بسبب الرياح القوية وغزارة الهطولات والتدني الحاد بدرجات الحرارة.

تتساقط الثلوج بين مساء الأربعاء والخميس على 1500 متر وتصل الى 1200 متر ليل الخميس وصباح الجمعة وربما اقل، وتكون التراكمات الملحوظة فوق 1400/1300 متر.

يغطي ال jet stream لبنان بامتياز يومَي الأربعاء والخميس ويرفع نسبة الهطولات الى 100% فتتحوّل الأمطار الى طوفانية وتتشكل السيول والفيضانات في معظم المناطق مصحوبة بالصواعق والعواصف الرعدية.

كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 28 نهاراً و 19 درجة ليلاً

في البقاع: 24 نهاراً و 10 ليلا

على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و 9 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 18 نهاراً و 7 ليلا

الرياح: متقلبة بين جنوبية وجنوبية شرقية سرعتها بين 15 و 45 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1008hpa

الرطوبة: بين 50 و 60%