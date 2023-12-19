أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. تحضّروا للمنخفض الجديد

يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الخميس، حيث من المتوقع أن يتأثر تدريجًا بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويحمل معه أمطارًا غزيرة، مع احتمال تساقط حبات البرد والثلوج، يرافقه عواصف رعدية مع رياح شديدة تصل سرعتها أحيانًا إلى حدود الـ95 كلم/س ليل الجمعة، في المناطق الشمالية.

هذا وتوقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

الأربعاء: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصًا على الجبال وفي الداخل.

الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة في المناطق الجنوبية واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء وانخفاض في نسبة الرطوبة قبل الظهر، والتي تعود إلى الارتفاع بدءًا من المساء فيتكون الضباب وتتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة للأمطار التي تشتد غزارتها ليلاً، يرافقها عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد، تشتد سرعة الرياح ليلاً لتصل إلى حدود الـ55 كلم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.

الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرّقة وغزيرة أحيانًا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع تحذير من تشكل السيول، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا إلى 95 كلم/س ليلاً، فيرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر نهارًا وتتدنى خلال الليل إلى 1800 متر.

– الحرارة على الساحل من 14 إلى 21 درجة، فوق الجبال من 2 إلى 13 درجة، في الداخل من 2 إلى 16 درجة.