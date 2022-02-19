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أمطار غزيرة وثلوج.. منخفض جويّ جديد بانتظارنا!

منذ 19 ساعة
ثلوج

ثلوج

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تؤثر على لبنان تدريجيًا كتل هوائية رطبة، تستمر لبضع ساعات، ليعود الاستقرار الجوي ليلاً ويستمر لغاية منتصف ليل الأربعاء.

ومن المحتمل أن يؤثر على لبنان منخفض جوي جيد الفعالية منتصف الأسبوع المقبل، يحمل معه أمطار غزيرة وثلوج وتدن بدرجات الحرارة ويستمر لأيام عدّة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأحد: طقس مستقر قليل السحب، فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ٩ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر بين ٣ و١٠ درجات وبقاعًا بين ١ و١١ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الإثنين: طقس مستقر غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال فيما الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ متر بين ٣ و١١ درجات وبقاعًا بين ١ و ١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.

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