أمطار متفرقة.. طقس غير مستقر يسيطر على الأجواء

تؤدي كتل هوائية رطبة فوق تركيا الى طقس متقلب اليوم وغير مستقر غدا الاثنين مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وامطار متفرقة تشتد غدا، فيما تتراجع فعالية هذه الكتل يومي الثلاثاء والاربعاء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي : 16 و 23 ساحلا وبين 8 و 19 بقاعاً وبين 11 و 17 على الـ 1000 متر

– الجوّ : غائم ويتشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة

– الرياح : جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة جبلاً شمالاً وسرعتها بين 40 و 70 كم/س.

– الرطوبة السطحية ساحلاً : بين 60 و 90 ٪

– الضغط الجوي السطحي : 1012 hpa

– الانقشاع : متوسط يسوء جبلاً بسبب الضباب

– حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: غائم ويتشكل الضباب وتتساقط امطار رعدية غزيرة في بعض المناطق (سيول محلية) خاصة ساحلا وفي المحيط مع خطر تساقط حبات البرد والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : 16 و 22 ساحلا وبين 8 و 21 بقاعاً وبين 11 و 17 على الـ 1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين 30 و 70 كم/س.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم ويتشكل الضباب واحتمال ضئيل لامطار خفيفة ومحلية شمالاً والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : 16 و 23 ساحلا وبين 8 و 19 بقاعاً وبين 11 و 17 على الـ 1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س