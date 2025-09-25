أمطار متفرقة غداً.. وصيف بالـ"ويك آند"

يؤثّر منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب قبرص على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ويؤدي الى طقس متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وتساقط أمطار متفرقة أحياناً واحتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة حتى مساء اليوم الخميس حيث يتجه شرقاً وينحسر تدريجياً فيستقر الطقس وترتفع درجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الجمعة حيث تتخطى معدلاتها يوم السبت في المناطق الجبلية والداخلية، وفق مصلحة الأرصاد الجوية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خصوصاً في المناطق الجنوبية والجبلية مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح خصوصاً شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خصوصاً في المناطق الجبلية.

السبت: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الأحد: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين١٥ و٤٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على الجبال بسبب تكوّن الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين٦٥ و٨٠ في المئة.

حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA أي ما يعادل ٧٥٩ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٢٩

ساعة غروب الشمس: ١٨:٣٠.