أمطار متوقعة يوم غدٍ.. وتنبيه من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

أفادت ​مصلحة الابحاث العلمية الزراعية​ أنه وبعد ​الامطار​ المتوقعة من يوم غد الاربعاء الى السبت، يستقر ​الطقس​ لأربعة أيام لتعود الامطار مجدداً ولعدة أيام.

وأكدت في بيان أنه “يتوجب على ​المزارعين​ إنهاء كل الاعمال الزراعية من زرع ​القمح​ و​الشعير​، وقلع ​البطاطا​، وكما أنه لا يتوقع حدوث صقيع قوي، إنما خفيف في مناطق وسط ​البقاع​”، ونبهت المصلحة من حدوث ​السيول​ و​تساقط الثلوج​ على 1800 متر وربما أقل.

يشار إلى أن دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، كانت قد توقعت أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها في المناطق الداخلية والجبلية، يتحول بدءا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح وتهطل امطار متفرقة خاصة في جنوب البلاد تشتد ليلا مترافقة ببرق ورعد، وتتساقط الثلوج فتلامس 2000 متر.