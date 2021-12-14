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أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة ابتداءً من اليوم

14 - ديسمبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر على لبنان استقرار جوي، يترافق مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.

ويؤثر منخفض جوي مع كتل هوائية رطبة بدءا من مساء اليوم ويستمر لعدة ايام يؤدي الى طقس غير مستقر مع امطار متقطعة وتشكل بؤر غزيرة في بعض المناطق وتدن بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٢ درجة بقاعا بين ١٠ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ١٨ درجة
– الجو : غائم بسحب عالية ومغبر قليلاً، تتساقط امطار رعدية مساءً غزيرة في بعض المناطق
– الرياح : جنوبية غربية نشطة ٢٠ – ٥٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا – ٧٠ – ٩٠ ٪؜
– الضغط الجوي ١٠١٠ hpa
– الرؤية متوسطة تسوء مساءً خاصة جبلاً
– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طفس اليومين المقبلين:

الاربعاء: طقس غير مستقر مع امطار رعدية متقطعة وثلوج على ١٩٠٠متر الحرارة تنخفض تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٠ درجة وبقاعا بين ٦ و ١٦ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٧ و ١٣ درجة فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة من ٣٠ الى ٤٠كم/س

الخميس : طقس غير مستقر مع امطار رعدية متقطعة وثلوج على ١٨٠٠متر الحرارة تنخفض تتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٩ درجة وبقاعا بين ٥ و ١٥ درجة وعلى ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجة فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة من ٣٠ الى ٤٠كم/س.

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