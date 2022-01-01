الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

1 - يناير - 2022
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار اليوم وفي الايام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة، لتعود وتنخفض ‏يومي الاحد والاثنين‎.‎

وفي تفاصيل طقس اليوم‎:‎
‎ ‎
‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٧ درجة بقاعا بين ٥ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٠ درجة
‎- ‎الجو: غائم اجمالا مع احتمال ٥٠٪؜ تساقط امطار محلية بعد الظهر وثلوج على ١٩٠٠متر
‎- ‎الرياح: جنوبية شرقية ضعيفة‏‎ ‎
‎-‎‏٣٠‏‎ ‎كم/س‎ ‎
‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٠ ٪؜‏
‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٤‏‎ hpa
‎- ‎الرؤية متوسطة
‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة‎.‎

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين‎:‎

الاحد: طقس متقلب مع احتمال ٦٠٪؜ تساقط امطار رعدية بعد الظهر والمساء وثلوج على ١٩٠٠منر ثم ١٦٠٠متر فجر الاثنين والجو ‏غائم اجمالا فيما الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٠ و١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٦ و٩ درجات وبقاعا بين ٥ و١١ ‏درجات، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س تتحول ليلاً الى شمالية‎.‎

الاثنين: طقس متقلب مع احتمال ٣٠٪؜ تساقط امطار رعدية باكراً وثلوج على ١٦٠٠متر والجو غائم اجمالا ثم مستقر غائم جزئيا نهاراً ‏فيما الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٠ و١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٦ و٩ درجات وبقاعا بين ٥ و١١ درجات، ‏الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س‎.‎

    المزيد من أخبار لبنان

    ضاهر: رفع قيمة رواتب القضاة دون غيرهم انتقائية واستنسابية
    جهاد بقرادوني: لا يحق لأحد أن يتخذ بنفسه قراراً عن اللبنانيين
    فيديو صادم.. أب يحتجز ولديه داخل المنزل منذ بداية كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    اللواء ابراهيم
    اللواء ابراهيم: أزمة الجوازات أزمة عمر