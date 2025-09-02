أمطار وانخفاض في الحرارة.. هل بدأ الخريف مبكرا هذا العام؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح، لذا نُحذّر من ارتفاع موج البحر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيّام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

تحذير: نًحذر من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية لليومين المقبلين.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية في الفترة المسائية، تنخفض درجات الحرارة فوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الساحل حيث تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح لذا نُحذر من ارتفاع موج البحر.

الأربعاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح، لذا نُحذّر من ارتفاع موج البحر.

الخميس: غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الجمعة: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظهر بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و75%.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,12

– ساعة غروب الشمس: 19,03