الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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أمطار وثلوج وانخفاض في الحرارة.. متى يستقرّ الطقس مجددًا؟

منذ 3 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثر على لبنان اليوم منخفض جوي معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر لغاية فجر يوم غد الثلاثاء، بحيث يترافق مع أمطار رعدية وثلوج على ١٣٠٠متر، بخاصة في الشمال.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلة:

_ الثلاثاء: مستقر وغائم وبارد، والحرارة وتتراوح بين ١١ و١٧ درجة ساحلًا، وبين ٢ و١١ بقاعًا، وبين ٣ و١٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

_ الأربعاء: مستقر وغائم وبارد، والحرارة وتتراوح بين ١١ و١٧ درجة ساحلًا، وبين ٢ و١١ بقاعًا وبين ٣ و١٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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