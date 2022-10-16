أمطار ورياح وانخفاض بالحرارة.. اليكم طقس الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. كما تنشط الرياح أحيانًا مع بقاء الأجواء مهيئة لتساقط أمطار في الفترة الصباحية والمسائية، مع تشكّل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: منخفض جوي متمركز جنوب قبرص يؤدي إلى طقس غائم ومتقلب بحيث يبقى تأثيره محدود على لبنان لناحية تساقط الأمطار. (معدل درجات الحرارة بين 21 و29 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال ظهور خلايا ركامية رعدية منعزلة محملة بالأمطار نتيجة عدم الاستقرار في طبقات الجو. تنشط الرياح أحيانًا لحدود الـ50 كلم/س.

– الإثنين: غائم جزئيًا إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح أحيانًا مع بقاء الأجواء مهيئة لتساقط أمطار في الفترة الصباحية والمسائية. كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

– الثلاثاء: غائم جزئيًا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانًا، خصوصًا شمال البلاد خلال الفترة الصباحية. كما يُسجل ارتفاع في موج البحر جنوب البلاد.

– الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة مع بداية ارتفاع محدود بدرجات الحرارة القصوى.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 23 درجة، في الداخل من 12 إلى 28 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و45 كم/ساعة.

– الانقشاع: جيد إجمالًا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح المياه: 26°م.

– ساعة شروق الشمس: 06,44

– ساعة غروب الشمس: 18,02