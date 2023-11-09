أمطار ومنخفض جوي.. هذا ما ينتظرنا في الأيّام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً بسُحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى من دون تعديل على الساحل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرّقة في المناطق الشمالية صباحا.ً

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط حتى يوم السبت، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تؤدي الى إرتفاع ملموس في درجات الحرار، خصوصاً في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ6 درجات، ثم تعود للانخفاض التدريجي الأحد. ومن المتوقع أن يتقلّب الطقس اعتباراً من الاثنين المقبل بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وأمطار متفرقة تشتد أحياناً اعتبارا من الثلاثاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني تتراوح بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وتبقى من دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية، ويتوقع تساقط الرذاذ اعتبارا من المساء في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى من دون تعديل على الساحل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بشكل متفرق في المناطق الشمالية صباحا.

السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ6 درجات، وتنشط الرياح أحياناً في الجنوب مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الأحد: غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، مع ضباب على المرتفعات، فيما تنخفض بشكل بسيط في الداخل، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر، خصوصاً في المناطق الجنوبية مع رياح ناشطة أحيانا.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 8 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى شمالية غربية ضعيفة، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 في المئة.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,05.

– ساعة غروب الشمس: 16,38.