أمل أبو زيد: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية

منذ ساعة واحدة
النائب السابق أمل أبو زيد

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على منصة “اكس”: “إن الاعتراف بدولة فلسطين ورفع علمها في عدد من العواصم خطوة تاريخية ومرحّب بها. هذا الأمر يجب أن تتبعه خطوات لإنهاء الاحتلال والاستيطان وإعطاء الفلسطينيين حق العودة وتقرير المصير كي لا يقتصر على اعتراف رمزي”.

