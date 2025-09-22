أمل أبو زيد: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على منصة “اكس”: “إن الاعتراف بدولة فلسطين ورفع علمها في عدد من العواصم خطوة تاريخية ومرحّب بها. هذا الأمر يجب أن تتبعه خطوات لإنهاء الاحتلال والاستيطان وإعطاء الفلسطينيين حق العودة وتقرير المصير كي لا يقتصر على اعتراف رمزي”.

