أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: أنا لم أخلع شرفي

حسمت الفنانة أمل حجازي حقيقة الفيديو المتداول لها والتي ظهرت خلاله بدون حجاب والذي اعتبره الجمهور بداية عودتها للفن بعد اعتزال دام أكثر من 6 سنوات منذ أن قررت إرتدائها الحجاب عام 2017.

وردت أمل حجازي على الفيديو المنتشر وكتبت عبر حسابها الشخصي على منصة x قائلة :”إلى كل من يهمه الأمر أنا لم أخلع أخلاقي ولم أخلع شرفي ولم أخلع قربي وحبي إلى الله ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم أخلع مبادئي التي افتخر بها والحمد لله”.

وتابعت:”لم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئًا آخر..مع حبي واحترامي.. اقتضى التوضيح”.