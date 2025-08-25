الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية

منذ 38 دقيقة
علما حركة امل وحزب الله

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا، أعلن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 27 آب 2025.

ولفت المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله الى أن هذا القرار، الذي ينبع من إدراكٍ عميقٍ لمقتضيات الحكمة والشجاعة، يهدف إلى تحصين الموقف الرسمي، وتثبيت السلم الأهلي، وقطع الطريق على أي محاولة لزعزعة الاستقرار.

وقالا: “نؤكد أن قضيتنا لم تتأجل، وأن عزمنا على الدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومقاومته وسلاحها لم يلن، وستبقى صرختنا الوطنية حاضرةً كلما اقتضت الضرورة ذلك.

هذا وفي وقت سابق، كشفت مصادر لـ”الحدث” أن التظاهرة التي كان حزب الله يعتزم تنظيمها مساء الأربعاء قد تأجلت إثر تدخل مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأشارت المصادر إلى أن برّي لم يبدِ حماسة لدعوة حزب الله إلى التظاهر.

