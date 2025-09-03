الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
أمن الدولة تابعت إجراءاتها لضبط التعديات على محطات تحويل الكهرباء

منذ دقيقتان
امن الدولة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“متابعةً لمهامها في رصد وضبط المخالفات التي تستهدف المرافق العامة، أوقفت دورية من مديرية البقاع الإقليمية – مكتب البقاع الغربي بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٥، السوري (ع.ع.) بجرم التعدّي على محطة تحويل كهرباء تابعة للشبكة العامة، تغذّي بئر المياه في بلدة كامد اللوز، وذلك بعد قيامه بسرقة خطوط كهرباء منها بغية إعادة توزيع الطاقة على الزبائن والاستفادة المادية غير المشروعة. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص”.

