الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمن الدولة تصادر بضائع إسرائيلية في السوق اللبنانية

منذ 6 دقائق
أمن الدولة

أمن الدولة

A A A
طباعة المقال

صادرت أمن الدولة بضائع منشؤها شركات للعدوّ الإسرائيليّ، تُسوَّق في عددٍ من المراكز التجاريّة في لبنان.

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة بيان انه، “بعد توافر معلومات لمديريّة الاستعلام والمجموعة الخاصّة في أمن الدّولة، عن وجود بضائع منشؤها شركات للعدوّ الإسرائيليّ، تُسوَّق في عددٍ من المراكز التجاريّة في لبنان، قامت دوريّات من مديريّة الاستعلام والمجموعة الخاصّة وبالتنسيق بينها وبين المديريّات الإقليميّة لأمن الدّولة، بعمليّات دَهمٍ عدة لمستودعاتٍ ومتاجر في المحافظات اللبنانيّة، إلى جانب عمليّة دهمٍ للمركز الرئيسيّ المستورد لهذه البضائع، فتمّت مصادرتها، وجرى استدعاء الأشخاص المعنيّين، وتمّ التحقيق معهم لمعرفة مصدرها، وأُودِع الملفّ القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانونيّ”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب أشرف ريفي
    ريفي يتهم "الحزب" بجريمة عين إبل
    فؤاد مخزومي
    مخزومي: نقدر المبادرة الفرنسية لكن الحل يبدأ بالتنسيق الداخلي
    توقيف - تعبيرية
    توقيف مواطن تسبّب بمقتل شاب صدماً تحت جنح الظلام

    الأكثر قراءة

    شعار نادي البرج
    فيديو لإشكال كبير في ملعب جونيه.. وقرار حاسم من نادي البرج!
    عناصر من حزب الله
    نقمة في الضاحية.. وحزب الله عاجز عن ضبط الوضع
    ليونيل ميسي
    شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!