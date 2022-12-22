الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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أمن الدولة تقفل مختبر اسنان وتوقف شخصين في البقاع

منذ 40 دقيقة
أمن الدولة

أمن الدولة

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أوقفت دوريّة من أمن الدّولة، السوريّين (س. ك.) و (م. ب.)، بعد دهم شقتين تعودان لهما، حيث كانا يصنّعان تلبيسات الأسنان والوجبات، متعاقدين مع عدد من المختبرات وأطباء الأسنان.

في التفاصيل، عمل كل من (س.ك.) و (م. ب.) في مختبرٍ للأسنان في تعلبايا في قضاء زحلة، وبعد تعلّمهما للصّنعة، تركا العمل وفتح كل منهما مختبره الخاص لتصنيع الوجبات والأسنان، دون استحواذهما على الشهادة الجامعيّة المطلوبة، ودون ترخيص من وزارة الصحة، ولا النقابات، ودون استحواذهما على أوراق قانونيّة.

بعد التحقيق معهما بإشراف القضاء، واعترافهما بما نُسب إليهما، تمّ توقيفهما، وأودِعا الجهات المختصّة.

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