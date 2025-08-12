الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
أمن الدولة تقفل مركزاً طبياً مخالفاً في عكار!

منذ دقيقة واحدة
عناصر من أمن الدولة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه “بتاريخ 11/8/2025، ونتيجة متابعة دقيقة لقسم الاستعلام والتحقيق في مديرية عكار الإقليمية، تم ختم مركزًا طبيًا غير مرخّص في منطقة وادي الجاموس – عكار بالشمع الأحمر، عائدًا للبناني (ع. ض.)، بعد ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية يُعاد توضيبها داخل أكياس وتُباع بتواريخ مزوّرة، إضافةً إلى ختم طبي يُستخدم بشكل غير قانوني لإصدار وصفات طبية”.

وأشارت في بيان، الى أن المركز كان يمارس أعمال طبية مثل علاج الأسنان، التقطيب، والكشف النسائي، من دون ترخيص قانوني.

ولفتت الى أنه أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.

