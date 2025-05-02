الجمعة 4 ذو القعدة 1446 ﻫ - 2 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمن الدولة: توقيف فلسطينيَين اثنَين في شاتيلا بجرم حيازة أسلحة وتجارة مخدرات

منذ 36 دقيقة
أمن الدولة

أمن الدولة

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان، أنّه “استكمالًا للجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم المنظّمة، ونتيجة لعمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دوريّة من مديريّة بيروت الإقليميّة، تؤازرها دوريّة من مديريّة الاستعلام والعمليّات الخاصّة، شخصَين من التابعيّة الفلسطينيّة في محلّة الحيّ الغربي لمخيم شاتيلا، وضُبط بحوزتهما عدد من المسدّسات الحربيّة”.

ولفت إلى أنّه “خلال التحقيق، تبيّن أن أحد الموقوفَين ينشط في تجارة الأسلحة الحربيّة وتعاطي المخدرات، إضافة إلى إطلاق النار في الهواء”.

هذا، وأُجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً لإشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو
    اليونيفيل: سنقف دائمًا إلى جانب الشعب والجيش اللبناني
    وليد جنبلاط
    وليد جنبلاط إلى دمشق خلال ساعات!
    وزير المالية ياسين جابر. رويترز
    جابر عن الزيارة للعراق: سننسق في كيفية التعاون بموضوع المدفوعات لثمن المحروقات

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    ماذا يحمل المنخفض الجوي القادم من تركيا إلى لبنان؟
    العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
    تجمع العسكريين المتقاعدين
    إقفال الطرق العامة في لبنان صباح غد.. تجمع العسكريين المتقاعدين يصعّد!