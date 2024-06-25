أمن الدولة تُخلي بلدة من النازحين في قضاء زغرتا

قامت دوريات من مديرية أمن الدولة في الشمال، اليوم الثلاثاء 25 يونيو، بتنفيذ عمليات إخلاء للنازحين السوريين في بلدة كفردلاقوس.

وجاءت العملية بعد الإنذارات بالإخلاء التي كانت قد وجّهتها مديريّة أمن الدولة في الشمال إلى النازحين السوريّين القاطنين في كفردلاقوس في قضاء زغرتا، وتنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانيّة، إذ توجّهت دوريّات من أمن الدولة إلى البلدة، وقامت بتنفيذ عمليّات الإخلاء.

وبحسب مصادر متطابقة. فقد سُجّلت بعض الحالات الإعتراضيّة من قبل النازحين الذين رفضوا الخروج من المنازل والخيم التي يشغلونها، إلّا أن عناصر أمن الدولة قاموا بتنفيذ القرار.

وأوضحت أنه تمّ ختم 70 مسكناً بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى ختم مخيّمين بالكامل ومنع الدخول إليهما بناءً على إشارة القضاء.