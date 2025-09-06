السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
أمن الدولة: ضبط طوابع أميرية تُباع في السوق السوداء

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2025 1:02 مساءً
عناصر من أمن الدولة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

متابعةً لجهودها المتواصلة في مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام، وبناءً لمعلومات توافرت عن بيع طوابع أميرية في السوق السوداء بقيمة تفوق قيمتها المحددة من وزارة المالية، داهمت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة – مكتب المتن، بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢، ثلاثة مكاتب في محلة الدكوانة عائدة للمدعوَين اللبنانيين (س.ب) و(ق.ش.) و(ن.ط.).

وقد جرى ضبط كمية من الطوابع الأميرية، وخُتما مكتباهما بالشمع الأحمر، وتوقيف أصحابهما رهن التحقيق واخلي سبيلهما في ما بعد، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

