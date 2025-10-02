أمن الدولة: على الجميع التحلي بالمهنية وتجنب الادعاءات المغلوطة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي تسجيلًا لأحد الأشخاص تحدث فيه عن توقيفه على خلفية جرم جزائي، وادعى تورط أحد ضباط المديرية في الصاق تهمة بحقه وجرى نقله من مركزه على أثر ذلك.

تؤكد المديرية العامة لأمن الدولة أن هذه الادعاءات لا صحة لها، وأن القضية التي أوقف على أساسها الشخص المذكور لا تزال قيد النظر لدى القضاء المختص وأخلي سبيله من قبل القضاء بكفالة مالية، مُهيبةً بالجميع احترام الإجراءات القانونية وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة.

كما تؤكد المديرية أن أي تشكيلات أو مناقلات لضباطها تتم وفق معايير مهنية واضحة، بعيدًا من أي اعتبارات أخرى، ولا تمت بأي صلة لما ورد على لسان المتحدث”.