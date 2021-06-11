أمن الدولة: نؤازر حسن في الكشف على مستودعات موزعي الأدوية والمستلزمات الطبية

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“في إطار عملها في حماية الامن الاجتماعي، تقوم المديرية العامة لأمن الدولة بمؤازرة معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن للكشف على مستودعات موزعي الأدوية والمستلزمات الطبية في المناطق اللبنانية كافة، لمنع تخزينها واحتكارها، والتأكد من الكميات الموجودة وحسن وعدالة توزيعها، بما يلبي احتياجات المواطن الصحية”.

واكدت هذه المديرية انها لن تتوانى عن ضبط المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم”.

ونفذ حسن حملة دهم شملت ثلاثة مستودعات للمستلزمات (غسيل الكلى) والمغروسات الطبية والكواشف المخبرية، في كل من الصنائع الحمرا والأشرفية وسن الفيل.

وأظهر الكشف والتقصي الذي قام به بمؤازرة أمنية من قبل مدعي عام التمييز، أن المستودعات تحتوي على بضاعة مدعومة تكفي حاجة السوق اللبناني لغسيل الكلى لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر على الأقل، إضافة إلى بضاعة تنتظر تأكيد الدعم من مصرف لبنان المركزي.