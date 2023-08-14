الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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"أمن الدولة" يوقف أحد أبرز مروجي المخدرات في بيروت وضواحيها

منذ 8 دقائق
عناصر من جهاز أمن الدولة

عناصر من جهاز أمن الدولة

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تمكّنت دوريّة من القوّة الضاربة، في إطار عمل المديريّة العامّة لأمن الدولة في مكافحة آفة المخدّرات وملاحقة المروّجين وتجّار المواد المخدّرة، من توقيف (م.ح)، أحد أبرز مروّجي المخدّرات في بيروت وضواحيها، في عمليّةٍ نوعيّةٍ بعد رصده، حيث كان يختبئ ويقوم بتنقّلات مموّهة منعاً من توقيفه. تبيّن أنّ بحقّه ٤ مذكّرات توقيف بجرم المتاجرة بالمخدّرات والأسلحة، بالإضافة إلى استعماله عملاتٍ نقديّة مزوّرة من فئة ال ١٠٠$.

اعترف الموقوف بترويجه المخدّرات في منطقة بيروت وضواحيها، بالإضافة إلى مشاركته في إطلاق نار على دوريّات للجيش، في أثناء تنفيذها عمليّات دهمٍ في حيّ الشراونة في بعلبك.

بوشر التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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