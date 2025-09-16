الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
أمن الدولة يوقف صاحب مركز تجميل غير مرخّص.. إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
عملية تجميل- تعبيرية

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“متابعةً لمهامها في رصد المخالفات الصحية، داهمت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب المنية – الضنية بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٥، مركز تجميل في منطقة بحنين عائد إلى السوري (م. ح.)، حيث تبيّن أنّه يعمل من دون إذن مزاولة مهنة ومن دون ترخيص رسمي للمركز. كما ضبطت كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إضافةً إلى مواد تجميلية وحقن بوتوكس وجهاز بلازما. وقد تم توقيف صاحب المركز وأودع مع المضبوطات للجهات المعنية بناءً لإشارة القضاء المختص”.

