الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمن الدولة يوقف موظّفاً في مرفأ بيروت... والسبب؟

منذ 41 دقيقة
توقيف

موقوف

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

“في إطار عمل المديريّة العامّة لأمن الدولة في مكافحة الفساد وهدر المال العامّ، وبعد توافر معلومات لديها عن قيام أحد موظّفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت، بإعفاء بعض المستخدمين من دفع رسوم مرفئيّة، أموالها عائدة لخزينة الدّولة، لقاء رشاوى ماليّة.

وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، قام مكتب مرفأ بيروت التّابع للمديريّة العامّة لأمن الدّولة، بإحضار الموظّف المذكور والتحقيق معه، وبعد تفتيش منزله، تمّ العثور على مبلغٍ كبير من المال. تمّ توقيفه وضبط المبلغ المذكور وأودع المحضر مع الموقوف والمضبوطات جانب النّيابة العامّة الماليّة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    السفيرة الأميركية دوروثي شياالفرنسية
    شيا: نحن هنا لهذا السبب
    الدولار
    دولار السوق السوداء يستمر على معدله المرتفع... إليكم التفاصيل
    الدولار
    بيان من المديرية العامة للنفط حول ارتفاع أسعار المحروقات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟