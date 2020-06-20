أمن الدولة يوقف 5 اشخاص بجرم الإتجار بالأسلحة الحربية

امن الدولة
امن الدولة

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أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيانا أعلنت فيه أنه

“بناء على معلومات توافرت للمديرية العامة لأمن الدولة عن قيام أشخاص بالإتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية في منطقة عكار، وبعد الاستقصاءات والمتابعة، قامت دوريات تابعة لها بالتنسيق مع القضاء المختص، بدهم أماكنهم وتوقيف خمسة لبنانيين هم م.أ.، ز.خ.، م.ع.، ن.ع.، ن.ج.، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر. وبعد التحقيق معهم تبين أنه في حق أحدهم م.أ. خلاصة حكم بجرم سرقة موصوفة، مما يقضي بسجنه مؤبدا إضافة الى تعاطيه المخدرات. وأجري المقتضى القانوني بحقهم”.

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