الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
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أموال مزيفة ومخدرات في قبضة الأمن

منذ 8 ثواني
توقيف

توقيف

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صدر عن المديريّـة العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي‎:‎

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخصَين بعمليات نقل مخدّرات من البقاع وتوزيعها على ‏المروّجين‎.‎

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الجهودد الحثيثة تمكّنت من تحديد ‏هويَّتَيهما، وهما‎:‎

‎ ‎هـ. ع. ج. (مواليد عام 1992، سوري)‏
‎ ‎ج. ي. (مواليد عام 2003، سوري)‏
‎ ‎بتاريخ 3-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، كمنت لهما دوريّة من الشّعبة في محلّة الدّورة، حيث تمكّنت من توقيفهما بالجرم ‏المشهود أثناء نقلهما كميّة من المخدّرات من البقاع‎.‎

ضُبِطَ في حوزتهما /2000/ حبّة مخدّرة نوع “كبتاغون”، حوالى /1/ كلغ من حشيشة الكيف، ومبلغ ألف دولار أميركي مزيّف‎.‎

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بنقل المواد المخدّرة من البقاع وتوزيعها على المروّجين، وبترويج العملة المزيّفة. كما اعترف ‏الموقوف الثاني بالتنقّل بواسطة بطاقة هويّة مغايرة ضُبطت في حوزته‎.‎

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص‎.‎

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