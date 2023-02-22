أموال ومصاغ ذهبية.. سارق منزلين في بلدة عانوت بقبضة قوى الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 11-02-2023، ادعت لدى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي سيدة من الجنسية السورية ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ من المال ومصاغ ذهبية من داخل منزلها في بلدة عانوت، وهي عبارة عن 36،000،000 ليرة لبنانية و150 دولاراً و50 يورو، و102 غ من الذهب تقدر قيمتها بحوالى8000 دولار.

على الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر الفصيلة المذكورة، توصلت إلى كشف هوية المشتبه فيه وتحديد مكان وجوده وتوقيفه، ويدعى: ع. ع. (من مواليد عام 1968، لبناني). وضبطت قسماً من المسروقات.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة منزل المدعية، وأنه أقدم على بيع قسم من المصاغ الذهبية، كما صرّح بقيامه بسرقة أخرى بتاريخ 09-01-2023 من داخل منزل في البلدة ذاتها بالكسر والخلع طالت مصاغاً ذهبية.

أعيدت المسروقات إلى مالكتها، وأودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته”.