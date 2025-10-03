الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
أميركا تقدّم للبنان 230 مليون دولار لنزع السلاح

منذ 34 دقيقة
علم لبنان وأميركا

الشرق الأوسط
قالت مصادر في واشنطن وبيروت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية في إطار سعيها لنزع سلاح “حزب الله”.

وقال مصدر لبناني مطلع على القرار إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي. وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية لواشنطن في 30 أيلول. وقال أحد المساعدين والذي طلب عدم الكشف عن هويته في اتصال هاتفي مع صحافيين “بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية”.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق. وجاء هذا التمويل في وقت قلصت فيه إدارة الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري عدد برامج المساعدات الخارجية، معللة ذلك بأن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي “أميركا أولا”. ويبدو أن إرسال التمويل يعكس أن ترمب يعطي الأولية لمحاولة حل الصراع في غزة والمنطقة.

