أميركا: ضمان عدم وصول حرب غزة إلى لبنان "من أهمّ أولوياتنا"

بعدما أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الإثنين، أنّ الوضع في جنوب لبنان متوتر وخطير مع تصاعد الاشتباكات بين حزب الله و”إسرائيل”، عاد مصدر في وزارة الخارجية الأميركية وأكد ضرورة عدم توسيع الصراع.

فقد أفاد مصدر من الوزارة رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ”العربية/الحدث” الإثنين، بأن واشنطن تعمل جاهدة لعدم تشعب الصراع الدائر في قطاع غزة من أشهر.

وأضاف أنّ ضمان ألا يتّسع الصراع في غزة ويصل إلى لبنان لا يزال ضمن أهم من أولويات بلاده.

كما أعرب عن قلقه من تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية من “إسرائيل”، موضحًا أن وزير الدفاع لويد أويستن قد تطرق في زيارته إلى تل أبيب إلى هذا الأمر.

أتى ذلك بينما أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الاثنين، أن الوضع في جنوب لبنان “متوتر” و”خطير” مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.

وقال الجنرال أرولدو لازارو ساينز لبعض الصحافيين قبل لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، التي زارت بيروت الإثنين، لدعوة المسؤولين اللبنانيين للضغط على حزب الله لتجنب تصعيد في المنطقة: إن “الوضع الحالي كما يعرف الجميع، متوتر. إنه صعب وخطير”.

كما أوضح أن اليونيفيل تسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم وخصوصًا لعب دور وساطة بين الطرفين “لتجنب أخطاء حسابية أو تفسيرات يمكن أن تكون سببا آخر للتصعيد”.

يشار إلى أن الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة تشهد منذ السابع من أكتوبر الماضي مواجهات شبه يومية، بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.