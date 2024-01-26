أميركا لإسرائيل: لإنهاء التوتر مع لبنان بالدبلوماسيّة.. وتجنّب التصعيد

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ “الوزير لويد أوستن أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، التزام الولايات المتحدة بوضع حد للتوتر على الحدود الإسرائيلية مع لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية وتجنب التصعيد في المنطقة”.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنّ “أوستن أكد خلال حديثه مع غالانت أهمية ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع، كما عبّر عن التزام أميركا بالعمل على منع أي تصعيد إقليمي”.

يأتي ذلك على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يعمد جيش الاحتلال على استهداف القرى الجنوبية بالقذائف المدفعية والفوسفورية إضافة إلى الغارات الجوية التي تنفذها طائراته الحربية والمسيرة. فيما يردّ “حزب الله” بسلسلة عمليات يوميّة يستهدف خلالها مواقع تابعة للعدو وتجمعات لجنوده في الأراضي المحتلة.