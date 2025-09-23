الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان وندعم جيشه

منذ دقيقتان
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

A A A
طباعة المقال

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للجيش اللبناني، داعياً “إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها التزاماً بالقرار الدولي 1701”.

وأوضح أن “القصف الإسرائيلي على قطر هو اعتداء على دولة صانعة سلام تبذل منذ عامين جهودا مضنية لإنهاء حرب غزة”، معرباً عن تقديره “للتضامن العالمي مع دولتنا. ليست إسرائيل دولة ديمقراطية في محيط معادٍ كما يدعي قادتها بل هي في الحقيقة معادية لمحيطها. والدول العربية والإسلامية التي عقدت مؤتمر قمة في الدوحة حذرت من عواقب الوهم الإسرائيلي”.

وقال: “الاعتداء الغادر على دولة قطر يبين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط، يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لقاءات وزير الداخلية- تعبيرية
    سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم تفاصيلها
    النائبة ستريدا جعجع
    ستريدا جعجع: السعودية كانت على الدوام وجه خير على لبنان
    النائب فؤاد مخزومي
    فؤاد مخزومي: شكراً للمملكة على هذا النهج العروبي المشرّف

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    للقرنفل فوائد رهيبة
    ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟