أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان وندعم جيشه

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للجيش اللبناني، داعياً “إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها التزاماً بالقرار الدولي 1701”.

وأوضح أن “القصف الإسرائيلي على قطر هو اعتداء على دولة صانعة سلام تبذل منذ عامين جهودا مضنية لإنهاء حرب غزة”، معرباً عن تقديره “للتضامن العالمي مع دولتنا. ليست إسرائيل دولة ديمقراطية في محيط معادٍ كما يدعي قادتها بل هي في الحقيقة معادية لمحيطها. والدول العربية والإسلامية التي عقدت مؤتمر قمة في الدوحة حذرت من عواقب الوهم الإسرائيلي”.

وقال: “الاعتداء الغادر على دولة قطر يبين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط، يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلي”.