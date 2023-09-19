أمير قطر يُحذّر: الخطر أصبح محدقًا في لبنان!

اعتبر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أنّه “من المؤسف أن يطول أمد معاناة الشعب اللبناني بسبب الحسابات السياسيّة”، وشدد على أن “الخطر أصبح محدقًا بمؤسسات الدولة في لبنان، ونؤكد ضرورة إيجاد حلّ للفراغ الرئاسي”.

من جهة أخرى، أكّد أمير قطر في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنّه “لا يجوز التسليم بالظلم الواقع على الشعب السوري كأنّه قدر، كما أنه لا يجوز تجاهل الظلم الواقع على الشعب السوري”.

ولفت إلى أنّنا “نواصل تنسيق الجهود الدولية لضمان التزام اتفاق الدوحة لنحول دون انزلاق أفغانستان نحو أزمة يصعب حلها”، وأضاف: “ندعو إلى تسوية الأزمة في اليمن بالحوار، وندعم مهمة ممثل الأمين العام لحل الأزمة اليمنية”.

وأشار إلى أنّ “إسرائيل ترد على مبادرات السلام والتطبيع العربية بالكثير من التعنت والتطرف القومي الديني الأصولي في الائتلافات الحكومية والمزيد من الاستيطان وتهويد القدس وتشديد الخناق على قطاع غزة، كما أنه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أيّ حل سياسي عادل”.