أمين الجميل: نخشى من أيّ تهور قد يدفع لبنان إلى مزيد من الخراب

اعتبر الرئيس أمين الجميل أننا “نزيد إيماننا بوطننا والقضية ولبنان يمر بمرحلة صعبة، ونحن نتخوف على المرحلة ونخشى من أي تهور ودعسة ناقصة وأي عمل قد يورط لبنان أكثر وأكثر والاستقلال على المحك ولبنان كله في خطر ونحن قلقون على المستقبل القريب وأمنيتنا وصلاتنا كي لا يورطنا أحد بتهور يدفع لبنان إلى مزيد من الخراب”.

الجميل وخلال قداس في كنيسة مار مخايل بكفيا مساء اليوم في الذكرى 17 للوزير بيار الجميل ورفيقه سمير الشرتوني، أضاف: “أننا نعرف أن العدو الذي دخل إلى بعض المناطق احتلها كما الجولان والضفة ونخاف من أن يلحق لبنان المعاناة نفسها ونخسر مناطق في لبنان بسبب تهور أو أي عمل أرعن، ونحن في المناسبة نؤكد أن تعلقنا بسيادة لبنان همنا كما نؤكد أنه مهما كانت الظروف والأحداث نؤمن بوحدة لبنان والشعب وأيا كانت التحديات والظروف سنبقى صفًا واحدًا للدفاع عن لبنان أيا كانت الملل والتوجهات السياسية ونستمر على خطى الرئيس المؤسس والتضحية كي يبقى لبنان وطننا”.

وشدد على أن “حزب الكتائب يتعافى ويعود إلى الساحة بقوة ونتمنى لرئيسه النائب سامي الجميل أن يستمر بالجهود ويجمع الصفوف وينفتح على القوى السياسية خدمة للبنان”.