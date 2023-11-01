أمين الجميّل التقى السفير الفرنسي: لحماية لبنان من مخاطر الإقليم

بحث الرئيس أمين الجميّل في دارته في بكفيا مع السفير الفرنسي Hervé Magro ، في قضايا لبنان والمنطقة، على خلفية الأحداث الدامية في قطاع غزة.

واطلّع الرئيس الجميّل من ماغرو خلال زيارة تعارف بعد تسلّمه مهامه الديبلوماسية في بيروت، على الموقف الفرنسي الساعي لاحتواء الحرب واختصار المعاناة الانسانية، والعمل على تحييد لبنان والنأي به عن تداعيات الحرب.

وأكد السفير الفرنسي ثبات موقف بلاده الداعم للبنان سياسيًا وإنمائيًا واجتماعيًا.

بدوره، عبرّ الجميّل عن ألمه لأحداث غزة وسقوط الضحايا المدنيين واستعجل المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذا الليل الطويل. كما لفت إلى عمق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تلف لبنان وأهله.

وأعرب الجميّل عن ثقته باللبناني الذي يقاوم الانهزام اليوم كما قاومه في حقبات وجودية من تاريخه وقام من بين الركام حاملًا مساهمات ملأت غياب الدولة وفراغها.

وحثّ المجتمع الدولي على حماية لبنان من مخاطر الإقليم وقيام مرجعية دولية تضغط باتجاه إعادة الانتظام إلى المؤسسات بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية وملء الفراغات في مساحات الشغور المنذرة بمزيد من الاتساع.