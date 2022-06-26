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أمين سرّ نقابة أصحاب الأفران: القمح والطحين ليسوا ملكا لمطحنة أو فرن

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2022 11:54 صباحًا
الطحين

الطحين

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دعا أمين سرّ نقابة أصحاب الأفران ناصر سرور في بيان، المطاحن العاملة إلى: “إعارة المتوقفة عن العمل القمح المدعوم من مخزونها لتعاود عملها، وإلى رفع إنتاجها إلى الحد الأقصى واستقبال كل قسائم الطحين مع أصحاب الأفران والتي لم تتسلمها بسبب إقفال المطاحن التي كانت تسلمتها وهي الباقليان والتاج والبقاع”.

وشدّد على أن “القمح والطحين والخبز المدعومين، ليسوا ملكا لمطحنة أو فرن، وأي توقف عن الإنتاج والبيع يعرض للمساءلة القانونية والقضاء، وندعو أصحاب الأفران إلى التصريح لنقابة الأفران عن الكمية التي تسلموها من الطحين ابتداء من 1 حزيران الى 25 منه دون إبطاء، وعلى وزارة الاقتصاد الطلب من المطاحن جداول تسليم الطحين للأفران مع أذونات التسليم الموقعة من 1 حزيران لغاية 25 منه لمكتب الحبوب للاطلاع عليها ومعرفة من الجهة المقصرة”.

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