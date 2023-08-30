الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
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أمين سرّ نقابة أصحاب المحطات: أسعار المحروقات تتأثر بعاملين!

منذ ساعة واحدة
أسعار المحروقات

أسعار المحروقات

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أكّد أمين سرّ نقابة أصحاب محطات المحروقات حسن جعفر، أن “ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان يتأثر بعاملين: سعر برميل النفط العالمي وسعر الصرف في السوق السوداء”، لافتًا إلى أنّ “ارتفاع النفط عالميًا أتى من جراء الحرب الروسية والأوكرانية وخطة خفض الإنتاج”.

وأشار جعفر في حديث لـ “صوت لبنان”، إلى أنّ “ارتفاع سعر البنزين المحلي مرتبط بارتفاع سعر برميل النفط العالمي”، وطالب “بعدم التلاعب بالعدادت في المحطات”.

وختم: “مكنة” الدولار في المحطات كانت خطوة جيدة، والدليل أننا لم نقفل المحطات عندما ارتفع سعر الصرف.

 

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