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أمين سلام: الاقتصاد أول وزارة تدخل عالم المكننة

منذ ساعة واحدة
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كتب وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر منصة “إكس”: “الإقتصاد أول وزارة تدخل عالم المكننة! ‏عملت وزارة الإقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع التحول الرقمي والذي يندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل لدى المواطنين، ‏وإن عملية التحوّل الرقمي تندرج من خلال إطلاق 18 خدمة من المفترض أن تكون أصبحت الكترونية خلال شهر، وبذلك يصبح بالإمكان لأي مواطن ان يقدم طلباً للخدمة التي يريدها الكترونياً من دون تكبّد عناء الذهاب الى وزارة الإقتصاد”.

وأضاف: “‏كما يمكن تتبّع المعاملات من لحظة تقديمها من خلال حساب خاص لكل فرد، كأن يقدّم أحدهم معاملة لاستيراد سلعة، ويمكن متابعة المراحل التي تقطعها، كما يمكن تقديم شكاوى من المستهلك عبر صورة أو تدوين مخالفة حصلت معه في متجر أو في مطعم من خلال تلك المنصة وتقديمها اونلاين مع أو من دون ذكر الأسم وتتبّعها أيضاً أين أصبحت وكيف يعالجها المراقبون وإذا تمّت إحالتها الى القضاء. ‏هكذا تصبح الإقتصاد الأولى بين سائر الوزارات التي تدخل عالم المكننة!”.

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