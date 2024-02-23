أمين سلام: قدّمت مجموعة من الحلول تهدف إلى حماية أموال المودعين

كتب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر حسابه على “اكس”: “تقدّمت باعتراضي إلى مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف، وإعادة تنظيمها، رافضاً لهذه الخطة التي تبدد ودائع الناس إلى المجهول، ومؤكداً عدم قبولي لهذا النهج الذي يضعف الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي اللبناني.

وقدّمت مجموعة من الحلول العملية والمنصفة التي تهدف إلى حماية أموال المودعين وإعادة بناء الثقة بنظامنا الاقتصادي، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُعرّض أموال الناس للخطر وتنهار اكثر مصداقية نظامنا الاقتصادي والمالي.

علماً أن الحلول العادلة التى استندنا عليها مبنية على قوانين موجودة مع تعديلات طفيفة لمواكبة المرحلة والظروف. الفارق الوحيد ان بعضنا يحلم بالمستقبل والبعض الآخر يتخبّط بالحاضر والماضي المرير”.

تقدمت باعتراضي إلى مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف، وإعادة تنظيمها، رافضاً لهذه الخطة التي تبدد ودائع الناس إلى المجهول، ومؤكداً على عدم قبولي لهذا النهج الذي يضعف الثقة بالنظام الاقتصادي و المالي اللبناني. وقدمت مجموعة من الحلول العملية والمنصفة التي… pic.twitter.com/3AJq4B2orq — Amin Salam – أمين سلام (@Amin_G_Salam) February 23, 2024