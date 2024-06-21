أمين عام الأمم المتحدة: لا يمكن أن يصبح لبنان غزة أخرى

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، مضيفاً أن “قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة”.

وقال للصحفيين: “خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ واحد يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير، وبصراحة تفوق الخيال”.

وأضاف: “دعونا نكون واضحين: شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى”.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله أن مقاتليه هاجموا 5 أهداف إسرائيلية في الجليل الغربي، وفي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، وفي حين قصفت قوات الاحتلال مواقع بجنوب لبنان، أقرّ ضباط في الجيش الإسرائيلي بصعوبة مواجهة الطائرات المسيّرة التي يطلقها الحزب يوميا.

وقال الحزب -في 5 بيانات منفصلة- إنه هاجم بمسيّرات انقضاضيه موقع رأس الناقورة البحري، مؤكدا تدمير جزء منه وتحقيق إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

كما قال الحزب إنه قصف بالصواريخ مواقع زبدين ورويسة القرن ورمثا والسماقة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت -ظهر اليوم الجمعة- منطقة هورا الواقعة بين بلدتي ديرميماس وكفركلا في جنوب لبنان، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباحاً على بلدة الوزاني في جنوب لبنان. وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.

وألقت القوات الإسرائيلية ظهر اليوم، مواد حارقة على الأحراج في منطقة تل إسماعيل غرب بلدة الضهيرة في جنوب لبنان، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.