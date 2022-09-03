أمين عام الحزب الديمقراطي زار برّي: منفتحون على الجميع

زار الامين العام للحزب الديمقراطي اللبناني البروفسور وسام شرّوف رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقر عين التينة، وبحث معه في المستجدات السياسية الراهنة، كما عرضا لأوضاع منطقة جنوب لبنان وأهلها.

وأكّد شرّوف أنّ العلاقة التاريخية بين رئيس الحزب طلال أرسلان ودولة الرئيس برّي هي علاقة قائمة على المحبّة والإحترام المتبادل، وعلاقة استراتيجية لما فيه مصلحة لبنان وشعبه، وسنكمل بتوجيهات رئيس الحزب هذه العلاقة بالتنسيق الدائم والإنفتاح على جميع المكوّنات والأفرقاء اللبنانيين.

وهنّأ برّي شرّوف بتولّيه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق.