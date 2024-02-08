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أمين عام مجلس الوزراء ينشر دراسة قانونية لتفادي الشغور في القيادة العسكرية

منذ 13 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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نشر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية عبر منصة “اكس” دِراسة مُقدّمة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب المجلس تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ وتتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور المُرتَقب في القيادة العسكرية.

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