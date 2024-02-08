أمين عام مجلس الوزراء ينشر دراسة قانونية لتفادي الشغور في القيادة العسكرية

نشر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية عبر منصة “اكس” دِراسة مُقدّمة إلى مجلس الوزراء بناءً على طلب المجلس تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ وتتعلق بالحلول القانونية المُقترحة لتفادي الشغور المُرتَقب في القيادة العسكرية.







