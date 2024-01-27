أنباء عن سقوط سقف مدرسة في المنية.. ووزارة التربية تتحرك على الفور

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:

“نشر عدد من المواقع الإخبارية خبراً مفاده أن سقف مدرسة المنية الواقعة في حي بلاط، سقط من دون إصابة أي من الطالبات.

وفور تبلغ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بهذا الخبر، كلف الإدارة والمنطقة التربوية في الشمال التواصل مع الهيئة العليا للإغاثة وتم تكليف مهندسين بالكشف على المدرسة، وتبين أن الخبر المنشور غير صحيح، وأن السقف غير مصاب بأية أضرار بل أن بلاطة في أرضية إحدى غرف المدرسة قد انفصلت عن الأرض وأن بلاطتين بجانبها انكسرتا لعدم تماسك الإسمنت على البلاط بصورة صحيحة، وسيرفع المهندسون تقريرهم إلى الوزارة لإجراء الإصلاحات على الأرضية.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الاعتمادات المخصصة لصيانة المباني المدرسية غير ملحوظة في الموازنة العامة، وأن الأموال المخصصة للتربية من الهبات والقروض الدولية لا يمكن الإنفاق منها على الصيانة اليومية للمدارس، ولا يمكن تغيير وجهة استعمالها للصيانة، إذ أنها مخصصة لمشاريع الترميم وتأهيل المباني القائمة، أو لبناء مدارس جديدة، وذلك بحسب الهدف المحدد لها في الهبة أو القرض.

ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التربية الحرصاء على سلامة المدارس وتلامذتها والمواقع الإخبارية إلى توخي الدقة في نشر الأخبار والحصول على الحقائق من مصادرها الرسمية”.